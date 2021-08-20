В Сочи задержали вербовщика экстремистов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Оперативные службы в Сочи задержали молодого мужчину, который подозревается в вовлечении местного жителя в запрещенную экстремистскую организацию.

Следственным отделом по Центральному району Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека. Он подозревается "в вербовке лица в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ)", сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

По данным следствия, "молодой человек в целях пропаганды запрещенного объединения проводил проповедническую деятельность и лекции, демонстрируя экстремистские тексты и брошюры, а также вербуя местного жителя стать участником экстремистской организации".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ РФ по краю.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.