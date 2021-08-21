Госкомиссия повторно допустила к старту ракету "Союз" со спутниками OneWeb

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" перед запуском спутников связи OneWeb, который ранее дважды был перенесен, сообщает "Роскосмос".

"Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск в резервную дату - 01:13:40 мск 22 августа", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

#OneWeb: Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск в резервную дату – 01:13:40 мск 22 августа 🚀



🎥 Прямая трансляция начнется в 00:20 мск pic.twitter.com/ve0L50kgfX — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 21, 2021

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 20 августа 01:23 мск. Однако за несколько секунд до старта пуск был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. Впоследствии "Роскосмос" назначил новую дату пуска - 21 августа 01:18 мск.

В пятницу за несколько часов до перенесенного старта ракеты с Байконура глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск британских спутников OneWeb вновь отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика "из-за неготовности его наземных средств измерений".

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.