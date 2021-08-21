Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Башкирии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП с участием грузового поезда в Гафурийском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в субботу.

По предварительным данным, в субботу утром на 103 километре железнодорожного переезда "Белое озеро - Дарьино" водитель автомобиля Ford Focus выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с товарным локомотивом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь потребовалась еще двум пассажирам Ford", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии уточнила, что пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу города Стерлитамака.

"Схода состава не допущено", - отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП было задействовано 22 человека и 8 единиц техники.