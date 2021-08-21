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Жара в центре Европейской части России спадет на следующей неделе

Жара в центре Европейской части России спадет на следующей неделе
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Снижение температуры до +20 градусов и ниже ждет жителей центра Европейской части России на следующей неделе, таким образом температура будет в районе климатической нормы третьей декады августа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"На следующей неделе меняется циркуляционный механизм на Европейской территории и направление перемещения воздушных масс сначала с запада, потом с севера-запада и затем уже с севера. Поэтому в понедельник еще температура около 20 градусов - +19- + 21 градус, а вот уже во вторник температура будет стремиться к 20 градусной отметке и может достигнет ее, а в последующем, увы, температура будет ниже и достигнет максимально +16 - +18 градусов. Ночные температуры тоже понизятся до 6-11 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что такое снижение температуры нельзя назвать похолоданием, так как сравнивать нужно не с предшествующей погодой, а со средними многолетними значениями.

"Конечно же, после той жаркой погоды, которая была в первой половине недели (+30 - +33 градуса), конечно, вот такой температурный фон покажется похолоданием, но, естественно, что это только кажется. Ко вторнику температура только приблизится к своим климатическим значениям. Во вторник и среду она будет около нормы, а в последующем, около нормы, на один - полградуса ниже. Такая погода и должна быть в это время года", - добавил он.

В понедельник ожидается погода преимущественно без осадков, во вторник и последующие дни будут идти кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями.

В Северо-Западном федеральном округе погода будет более дождливая, так как там будет проходить циклон. А вот на юге Центрального федерального округа - в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях - "совершенно комфортная погода, примерно около 1 градуса выше нормы, на следующей неделе ожидается в диапазоне 24-27 градусов".

На юге европейской России, как сообщил Вильфанд, погода будет около и выше нормы. Продолжится и купальный сезон - температура воды на Черноморском побережье и на побережьях Крыма от 24 до 27 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд

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