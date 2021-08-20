Столичному региону предстоят последние выходные купального сезона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Выходные 21 и 22 августа будут в столичном регионе теплыми, днем будет 21-24 градуса тепла, а температура воды в Подмосковье будет держаться на уровне +21-23 градусов. После выходных купальный сезон придется закрыть, предупредил "Интерфакс" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в субботу и воскресенье температурный фон будет примерно на 3 градуса выше средних многолетних значений.

"В субботу будут кратковременные дожди, а в воскресенье без осадков", - сказал Вильфанд.

По ночам в городе будет около 15 градусов.

"В Подмосковье в субботу-воскресенье купальный сезон будет продолжаться, потому что температура воды до Москвы, в районе Звенигорода, +21 градус, в Москве теплее. В районе Коломны, еще южнее от Москвы температура воды +22...+23 градуса. Это последние выходные, когда действительно можно говорить, призывать отдохнуть у реки и озера", - сказал метеоролог.

В следующие выходные, по словам Вильфанда, температура воды упадет ниже 20 градусов. На это повлияет понижение температуры - ночью на следующей неделе воздух температура будет опускаться до + 6 - +11 градусов.