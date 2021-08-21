В России коронавирус обнаружили еще у 21 тысячи человек

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тысячу случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Умерли 797 человек, накануне сообщалось о 785 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении в России были выписаны 20 647 пациентов.

В Москве выявили 1 852 новых случая COVID-19 за сутки, еще 2 544 человека выздоровели. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1 665 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 1 119.

Еще 519 случаев заражения зафиксированы в Свердловской области, 502 - в Нижегородской области, 490 - в Ростовской области, 474 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 447 - в Красноярском крае, 442 - в Самарской области, 402 - в Иркутской области, 390 - в Омской области, 382 - в Челябинской области, 359 - в Крыму.

Кроме того, 350 случаев - в Оренбургской области, 349 - в Ставропольском крае, 346 - в Волгоградской области, 312 - в Хабаровском крае, 294 - в Башкирии, 291 - в Ульяновской области, 289 - в Астраханской области, 270 - в Алтайском крае, 269 - в Архангельской области, 264 - в Тюменской области, 261 - в Коми, 258 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 726 тыс. 523 случая коронавирусной инфекции, 175 282 умерших и 6 млн 004 тыс. 052 выписанных.