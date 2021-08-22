В России появятся мини-дроны для предстартового осмотра космических ракет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мини-беспилотники разработки "Кронштадта" могут использоваться для обследования космических ракет перед стартом, сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков.

"Комплексы малоразмерных БЛА в серийном исполнении будут относительно недорогим профессиональным средством обследования. (...) Такие БЛА можно использовать в интересах "Роскосмоса" для предстартового осмотра ракет космического назначения, стартовых столов и на предприятиях судостроения и авиастроения", - заявил Богатиков, слова которого процитировали в пресс-службе.

Он подчеркнул, что мини-беспилотники разработки "Кронштадт" будут существенно дешевле возможных аналогов с подобными характеристиками.

"Мы предполагаем, что через два-три года сможем выйти на крупные серийные поставки мини-БЛА", - сказал Богатиков.

По его словам, эти беспилотники также могут быть интересны нефте- и газоперерабатывающим производствам, эксплуатантам АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС и линий электропередач. Их можно использовать для инспекции трасс, железных дорог, виадуков, мостов, путепроводов, осмотра судов и авиалайнеров.

Новая линейка малоразмерных беспилотных летательных аппаратов представлена компанией "Кронштадт" на форуме "Армия-2021".

"БЛА коптерного типа "Алиот" и "Мицар" предназначены преимущественно для осмотра и обследования сложных, труднодоступных и опасных для жизни человека мест и мониторинга объектов в чрезвычайных ситуациях. БЛА самолетного типа "Луман" и "Мерак" могут успешно использоваться для мониторинга протяженных и площадных объектов, для исследования миграции животных и птиц, а также для проведения поисково-спасательных операций", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Там отметили, что дроны создаются по модульному принципу - на них можно устанавливать и быстро менять разные полезные нагрузки для проведения необходимых обследований.