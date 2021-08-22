Ветер сорвал кровлю с агропредприятия на Ставрополье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сильный ветер в Новоалександровском округе Ставропольского края в воскресенье сорвал кровлю со здания сельхозпредприятия "Радуга", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В поселке Радуга Новоалександровского округа из-за шквалистого порыва ветра произошло повреждение кровли на сельхозпредприятии ООО "Радуга" на площади 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, жалобы от населения не поступали.