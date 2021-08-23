Годовалая девочка утонула в домашнем бассейне в Ингушетии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку в связи с гибелью годовалой девочки. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Тело ребенка было доставлено накануне в Сунженскую больницу.

"По предварительным данным, малолетняя, оставшись без присмотра взрослых, упала в бассейн во дворе домовладения по месту ее жительства в сельском поселении Троицкое", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.