Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кремль не согласен с мнением Меркель об участии России в конфликте в Донбассе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия является участницей конфликта в Донбассе, Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине, это о Минских договоренностях. В Минских договоренностях Россия вообще не упоминается. Из них вытекают стороны конфликта", - заявил он и добавил, что в Минских соглашениях четко указаны стороны конфликта.

На недавних переговорах в Москве президент Владимир Путин попросил Меркель повлиять на руководство Украины 22 августа, когда она посетит Киев, в связи с планами принять закон о переходном периоде в Донбассе, который будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.

Дмитрий Песков Донбасс Украина Минские соглашения Ангела Меркель Владимир Путин

Новости

Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок

Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок

Жителя томского села посадили на цепь из-за долга

Кремль заявил, что в РФ не будут повышать налоги из-за обещанных пенсионерам выплат

Пандемия коронавируса

Документы на регистрацию лекарства от COVID-19 "МИР-19" отправят в сентябре

Документы на регистрацию лекарства от COVID-19 "МИР-19" отправят в сентябре

В Думе оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам

После побега осужденных из бурятского психдиспансера возбуждены три дела

После побега осужденных из бурятского психдиспансера возбуждены три дела
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня

Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня

В Бурятии задержали похитителей 23 млн руб. у дочери летчика Чкалова

Российские ученые разработали метод выявления ботов в соцсетях

Тульские власти начали проверку из-за возможного отравления жителей Венева водой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');