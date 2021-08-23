Кремль не согласен с мнением Меркель об участии России в конфликте в Донбассе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия является участницей конфликта в Донбассе, Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине, это о Минских договоренностях. В Минских договоренностях Россия вообще не упоминается. Из них вытекают стороны конфликта", - заявил он и добавил, что в Минских соглашениях четко указаны стороны конфликта.

На недавних переговорах в Москве президент Владимир Путин попросил Меркель повлиять на руководство Украины 22 августа, когда она посетит Киев, в связи с планами принять закон о переходном периоде в Донбассе, который будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.