Путин во вторник выступит на съезде "Единой России"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выступит на съезде партии "Единая Россия", второй этап которого пройдет в Москве 24 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Съезд, в котором участвуют 400 делегатов, утвердит предвыборную программу партии в преддверии выборов в Государственную Думу, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования.

Делегаты утвердили кандидатов от партии на предстоящих выборах по общефедеральному и одномандатным избирательным округам, а также приняли основные направления предвыборной программы "Единой России".

В дальнейшем принятые съездом программные документы обсуждались в регионах и дорабатывались с учетом предложений граждан и экспертного сообщества для формирования единой предвыборной программы.