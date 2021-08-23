Абсолютный рекорд по жаре установлен в Прикамье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рекордная жара отмечена в Пермском крае в минувшие выходные, сообщается на сайте ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ).

В субботу, 21 августа, максимальная температура воздуха в городе Чайковском составила +38,6 градусов.

"Это новый исторический температурный максимум для всей территории Пермского края. Рекорд, установленный в прошлом году в Лысьве (+38,4 градусов), продержался всего год, а до этого историческим максимумом считалось значение +38,2 градуса (отмечено в Верещагино 30 июля 2010 года)", - говорится в сообщении.

Начиная со вторника, жара будет отступать.

Ранее власти региона ввели на территории края режим ЧС в связи с засухой. Введение режима ЧС позволит аграриям не платить штрафы за недостижение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств.