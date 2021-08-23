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Борисов отметил рост выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российская оборонная промышленность справляется с задачами по выпуску гражданской продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В течение последних лет отмечается положительная динамика выпуска гражданской продукции в структуре производства организаций ОПК: 2017 год - 17 процентов, 2018 год - 20,9 процента, 2020 год - 25,6 процента, а по этому году мы планируем пересечь рубеж где-то 27 процентов", - сказал Борисов на форуме "Армия 2021"

По его оценке, ОПК работает динамично и в плане исполнения ГОЗа, и рамках диверсификации.

"Это происходит в условиях дополнительных сложностей. Я имею ввиду и санкционное воздействие, и пандемию", - сказал вице-премьер

В начале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать диверсификацию производства предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками и госкомпаниями. К 2025 году предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.

Юрий Борисов Армия 2021

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