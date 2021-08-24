Башкирский экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белорецкий межрайонный суд Башкирии приговорил к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего Учалинского межрайонного прокурора за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике во вторник.

По данным следствия, подсудимый с 2016 по 2018 год получал от местного предпринимателя, занимавшегося разработкой месторождений, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство. За 2 года прокурор получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину не признал. Ранее этот же суд оправдал его, однако Верховный суд республики отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"При повторном рассмотрении дела (суд - ИФ) счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил бывшему прокурору наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в пятикратном размере взятки в общей сумме 3 млн 312 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере). Он взят под стражу в зале суда.

Бывший прокурор был задержан летом 2019 года.