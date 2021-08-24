В Кузбассе сошли с рельсов 11 вагонов с углем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - При следовании грузового поезда по путям необщего пользования станции Забойщик (Березовский городской округ Кемеровской области) с рельсов сошло 11 вагонов с углем, девять из них опрокинулось. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пострадавших нет, задержки движения поездов не допущено, говорится в сообщении.

На место прибыл Кемеровский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и экологического законодательства.

Вагоны принадлежат АО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

По факту схода вагонов Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Инцидент произошел во вторник около 13:00 по местному времени (9:00 по Москве) на подъездных путях шахты "Южная", расположенной в Березовском районе Кемеровской области.