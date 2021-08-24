Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кузбассе сошли с рельсов 11 вагонов с углем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - При следовании грузового поезда по путям необщего пользования станции Забойщик (Березовский городской округ Кемеровской области) с рельсов сошло 11 вагонов с углем, девять из них опрокинулось. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пострадавших нет, задержки движения поездов не допущено, говорится в сообщении.

На место прибыл Кемеровский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и экологического законодательства.

Вагоны принадлежат АО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

По факту схода вагонов Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Инцидент произошел во вторник около 13:00 по местному времени (9:00 по Москве) на подъездных путях шахты "Южная", расположенной в Березовском районе Кемеровской области.

Кемеровская область

Новости

Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"

НПО Лавочкина столкнулось с проблемами при огневых испытаниях "Луны-25"

Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на лесничество

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');