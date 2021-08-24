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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о серьезной нехватке в России мусороперерабатывающих мощностей.

Она рассказала журналистам в Туапсе, что всего в прошлом году было образовано 48 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

"Утилизация - это не уничтожение, это вовлечение во вторичный оборот. Всего 4-4,5%, по нашим данным. Полноценный раздельный сбор мусора сегодня есть в Москве, Нижнем Новгороде", - сказала она.

По ее словам, "мусороперерабатывающих мощностей катастрофически не хватает, у нас есть регионы, в которых их вообще нет. Сортировочные станции почти все ручные, процент отбора на таких сортировках не достигает и 10%. За последние два года мы успехов не достигли".

Она также подчеркнула, что России необходимо отказаться от неперерабатываемого пластика. Цветной пластик почти нельзя переработать, констатировала Радионова.

"Если мы хотим развить мощности по утилизации, мы должны ввести норматив, чтобы в каждой бутылке пусть сначала 5 процентов, потом 10, потом 20 должно быть количество из вторичного переработанного пластика. Большие транснациональные корпорации объявляют о том, что они или совсем уйдут от неперерабатываемого пластика, либо будут вовлекать больше процентов. Мы должны устанавливать этот процент при повышении ответственности производителя", - отметила глава Росприроднадзора.

Росприроднадзор Светлана Радионова

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