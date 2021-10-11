Глава Камчатки попросил Минприроды помочь региону наладить сортировку мусора

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Александр Солодов попросил Минприроды помочь организовать работу по сортировке мусора на территориях Крайнего Севера, где это сложно сделать из-за климатических и социально-экономических условий, сообщила пресс-служба министерства.

Солодов обсудил вопросы обращения с отходами в регионе с главой ведомства Александром Козловым.

Так, они обсудили возможность выполнения к 2030 году задачи по обеспечению 100% сортировки мусора на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним. Козлов сказал главе края, что "Минприроды прорабатывает возможность совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами для таких территорий".

Солодов также попросил помощи министерства в решении вопроса расположения объектов размещения ТКО на приаэродромной территории шестой подзоны.

Еще чиновники договорились провести на Камчатке в 2022 году молодежный экологический форум.