Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Камчатки попросил Минприроды помочь региону наладить сортировку мусора

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Александр Солодов попросил Минприроды помочь организовать работу по сортировке мусора на территориях Крайнего Севера, где это сложно сделать из-за климатических и социально-экономических условий, сообщила пресс-служба министерства.

Солодов обсудил вопросы обращения с отходами в регионе с главой ведомства Александром Козловым.

Так, они обсудили возможность выполнения к 2030 году задачи по обеспечению 100% сортировки мусора на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним. Козлов сказал главе края, что "Минприроды прорабатывает возможность совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами для таких территорий".

Солодов также попросил помощи министерства в решении вопроса расположения объектов размещения ТКО на приаэродромной территории шестой подзоны.

Еще чиновники договорились провести на Камчатке в 2022 году молодежный экологический форум.

Камчатка Минприроды Александр Солодов Александр Козлов

Новости по теме

Новости

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });