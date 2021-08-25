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Бывший замминистра природы Храмов стал советником CEO НЛМК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый замглавы Минприроды Денис Храмов назначен советником CEO "Новолипецкого металлургического комбината", сообщили "Интерфаксу" в НЛМК. Там добавили, что он зйамется климатической и экологической повесткой.

Храмов в 2008-2011 годах был директором департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. В 2011 году он стал замминистра, а в 2014 году - первым замминистра природных ресурсов и экологии. В 2015 году он ушел из ведомства и перешел в "НОВАТЭК", но вернулся в Минприроды в 2018 году. В марте 2021 года Храмов снова ушел с госслужбы.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Минприроды Денис Храмов НЛМК Владимир Лисин

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