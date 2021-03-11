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Денис Храмов второй раз в карьере покидает Минприроды РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Минприроды РФ Денис Храмов покидает ведомство, сообщается в официальном телеграмм-канале ведомства.

В пресс-службе Минприроды уточнили, что Храмов написал заявление по собственному желанию.

Храмов уже второй раз в своей карьере покидает Минприроды. В 2008-2011 годах он являлся директором департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. В августе 2011 года он был назначен на должность заместителя министра, а в ноябре 2014 года - первым заместителем министра.

В 2015 году Храмов ушел из ведомства и перешел в "НОВАТЭК". Вернулся в Минприроды 2018 году.

Денис Храмов родился в 1975 году в Самаре. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция", в 1999 году - Российскую школу частного права по специальности "магистр частного права".

Работал в министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации в должности начальника отдела. С 2002 по 2007 год занимался вопросами недропользования, экономики и финансов в "Зарубежнефти". В 2007-2008 годах работал в "Дьюи энд ЛеБоф".

Минприроды РФ Денис Храмов

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