Денис Храмов второй раз в карьере покидает Минприроды РФ
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Минприроды РФ Денис Храмов покидает ведомство, сообщается в официальном телеграмм-канале ведомства.
В пресс-службе Минприроды уточнили, что Храмов написал заявление по собственному желанию.
Храмов уже второй раз в своей карьере покидает Минприроды. В 2008-2011 годах он являлся директором департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. В августе 2011 года он был назначен на должность заместителя министра, а в ноябре 2014 года - первым заместителем министра.
В 2015 году Храмов ушел из ведомства и перешел в "НОВАТЭК". Вернулся в Минприроды 2018 году.
Денис Храмов родился в 1975 году в Самаре. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция", в 1999 году - Российскую школу частного права по специальности "магистр частного права".
Работал в министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации в должности начальника отдела. С 2002 по 2007 год занимался вопросами недропользования, экономики и финансов в "Зарубежнефти". В 2007-2008 годах работал в "Дьюи энд ЛеБоф".