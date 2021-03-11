Денис Храмов второй раз в карьере покидает Минприроды РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Минприроды РФ Денис Храмов покидает ведомство, сообщается в официальном телеграмм-канале ведомства.

В пресс-службе Минприроды уточнили, что Храмов написал заявление по собственному желанию.

Храмов уже второй раз в своей карьере покидает Минприроды. В 2008-2011 годах он являлся директором департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. В августе 2011 года он был назначен на должность заместителя министра, а в ноябре 2014 года - первым заместителем министра.

В 2015 году Храмов ушел из ведомства и перешел в "НОВАТЭК". Вернулся в Минприроды 2018 году.