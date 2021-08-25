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Тело второго пропавшего в Татарстане подростка нашли в Каме

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Найдено тело 17-летнего подростка, который вместе с 16-летней девушкой пропал в Татарстане несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

В 11:35 25 августа спасатели при патрулировании акватории обнаружили в 1 км ниже пристани Елабуги на правом берегу реки Камы у Танаевского леса тело предположительно пропавшего юноши на поверхности воды в 30-40 метрах от берега. Это в 800 метрах вверх по течению от того места, где нашли тело девушки, говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба СУ СКР по Татарстану сообщила, что тело девушки, обнаруженное ранее в среду, было вынесено водой на берег, юношу извлекли со дна реки водолазы.

В ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.

17-летний юноша и 16-летняя девушка 22 августа уплыли купаться от пристани города Елабуги на моторной лодке "Лоцман 330" и не вернулись обратно. Тело девушки было найдено утром в среду в двух километрах ниже по течению места отправления.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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