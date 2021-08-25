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Путин прислал подарки сирийской девочке, обратившейся к нему с письмом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся с письмом к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на торжественном приеме в посольстве РФ в Сирии.

Ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности.

"Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. (...) Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее", - зачитал письмо Путина к девочке заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Александр Чайко.

Девочка получила в качестве подарков от президента России игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

Иман Али, изучающая русский язык в образовательном центре в Латакии, рассказала, что ей очень нравится Москва, в которой она побывала недавно.

Сирия Владимир Путин

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