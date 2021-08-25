В Саратове оштрафовали организатора квеста, где детям показывали имитации трупов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратова добилась наложения административного штрафа на местного предпринимателя, организовавшего для детей квест-лабиринт "Дом Ужасов". Об этом сообщается на сайте надзорного органа в среду.

Отмечается, что участникам квеста предлагалось пройти в помещение, "оборудованное как дом, наполненный имитациями трупов людей, обладающих уродливой внешностью".

Квест сопровождали сцены насилия.

Фигуры с отрезанными частями тела находились уже при входе в лабиринт. Отмечается, что в месте общего доступа, где не проверяется возрастное ограничение, эти сцены могли наблюдать дети любого возраста. В ходе прохождения квеста появлялись куклы, которые издавали звуки и стоны, чтобы вызвать чувство страха, говорится в пресс-релизе.

В федеральном законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" четко прописано: информация, вызывающая у детей страх, ужас или панику, относится к информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, говорится в сообщении.

По постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.17 КоАП РФ. Он оштрафован. Сумма штрафа не названа.