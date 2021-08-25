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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В РФ намерены усовершенствовать систему оплаты труда школьных учителей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Систему оплаты труда школьных педагогов необходимо усовершенствовать, такие планы уже есть и будут реализованы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда (учителей - ИФ). Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы и надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем делать это и дальше", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

По слова президента, положенные в настоящий момент школьным преподавателям доплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей - "небольшие деньги, будем считать, что это просто значок за эту важную сферу работы для общества".

Владимир Путин

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