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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Оренбурге трое получили ожоги при пожаре на газоперерабатывающем заводе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Оренбурге произошел пожар на территории газоперерабатывающего предприятия, ожоги получили три сотрудника компании-подрядчика. Об этом сообщили в областном управлении СК. В связи с несчастным случаем идет доследственная проверка.

Возгорание произошло 25 августа в 11:25 во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата, уточнили в СК. Пострадавших доставили в больницу.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и изымают документы о соблюдении требований охраны труда.

В пресс-службе управления СК "Интерфаксу" уточнили, что происшествие случилось в филиале газоперерабатывающего завода, но не назвали это предприятие.

Оренбург СКР

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