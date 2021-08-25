Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам РФ, имеющим другое гражданство, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную или муниципальную службу.

"Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне (...)", - отмечается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе говорится, что невозможность прекращения иностранного гражданства для гражданина РФ будет определяться решением президента или решением комиссии по вопросам гражданства при президенте России.

Вместе с тем в указе подчеркивается, что "госслужащие, имеющие гражданство иностранного государства, которое не прекращено по независящим от них причинах (...), призваны принимать все возможные меры, направленные на прекращение" такого гражданства, а также воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина иностранного государства, и совершения ими иных действий в качестве гражданина иностранного государства.

В указе также отмечается, что такие граждане РФ могут быть переведены с их согласия на иную должность в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы. Делаться это должно "в исключительных случаях", подчеркивается в указе.

Назначение такого гражданина на должность, продолжение им службы на замещаемой должности, перевод на иную должность "осуществляются на условиях срочного служебного контракта, срок действия которого не может превышать срок действия решения комиссии (по вопросам гражданства при президенте - ИФ)", гласит указ.

Руководители государственных муниципальных органов, желающие разрешить таким гражданам продолжить прохождение службы или желающие перевести их на иные должности, могут направить свои обращения в комиссию по вопросам гражданства до 15 ноября текущего года.

Указом также утверждено положение о порядке признания невозможности прекращения гражданства иностранного государства по независящим от гражданина РФ причинам.