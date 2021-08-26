Разрешение на работу чиновникам с иностранным гражданством коснется ограниченного числа лиц

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств касается ограниченного числа лиц и направлен на обеспечение их безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот документ ориентирован на небольшое количество людей, на очень небольшое число граждан России, которые оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России, устраиваются на муниципальную службу, но де-юре у них остается гражданство другой страны, и они ничего с этим не могут сделать", - сказал Песков в четверг журналистам.

"Например, те, кто имеет украинское гражданство, люди, которые уехали с Украины, они не могут ни с кем связаться, ни приехать туда, потому что это чрезвычайно опасно для них", - пояснил Песков.

"Де-факто, они не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся", - сказал Песков, отметив, что речь идет о сотнях людей, не больше.

"Поэтому сделано такое исключение. Но оно продиктовано реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться", - заключил секретарь президента.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам РФ, имеющим другое гражданство, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную или муниципальную службу.

Согласно документу, россиянин, имеющий гражданство другого государства, "которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность", которая не предполагает допуска к гостайне.

В указе говорится, что невозможность прекращения иностранного гражданства для гражданина РФ будет определяться решением президента или решением комиссии по вопросам гражданства при президенте России.