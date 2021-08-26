Начальника маяка заподозрили в мошенничестве на 2,7 млн рублей во Владивостоке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Начальник маяка одной из воинских частей Владивостока стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и присвоении 2,7 млн рублей, сообщила главная военная прокуратура.

"Установлено, что начальник маяка одной из воинских частей во Владивостоке фиктивно трудоустроил троих граждан на объект, и в период с марта 2017 года по май 2021 года похищал начисленную им заработную плату в общей сумме 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант присвоил себе продукты стоимостью 700 тысяч рублей, которые все это время выделяли для продовольствия фиктивных работников.

Проведенная военной прокуратурой проверка выявила нарушения. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).