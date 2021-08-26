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Компанию из Саратова оштрафовали на 20 млн руб. за взятку сотруднику ФСБ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Фрунзенского района Саратова добилась наложения многомиллионного административного штрафа на строительную компанию за взятку сотруднику УФСБ. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2020 года представитель ООО "Адепт Строй" передал сотруднику регионального УФСБ первую часть взятки в 125 тыс. рублей. Общая сумма взятки, как было оговорено, составила 6 млн рублей.

За это вознаграждение, как ожидалось, сотрудник УФСБ должен был заставить чиновников областного управления капитального строительства без проволочек незаконно подписать с застройщиком документы о приемке одного из реконструируемых культурных объектов.

Сотрудник УФСБ сообщил о готовящейся взятке своему руководству.

Прокурор района возбудил в отношении организации административное дело по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал компанию на 20 млн рублей.

Ранее представитель "Адепт Строй" был признан судом виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Саратов ФСБ

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