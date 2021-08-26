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Жителя Ставрополья осудили за призывы к терроризму и вербовку в ИГ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края Икболжона Шамшидинова виновным в призывах к терроризму и вербовке людей в ряды террористов, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Шамшидинову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Суд установил, что осужденный в 2019 году в Ставрополе разместил в соцсетях видеозаписи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. В 2020 году он же неоднократно убеждал двух своих знакомых принять участие на территории Сирии в деятельности запрещенных в РФ международных террористических организациях ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму) и ч. 1.1 ст. 205.1 (вербовка в ряды террористов) УК РФ.

Ставропольский край Ростов-на-Дону

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