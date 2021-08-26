Ингушетии не хватило федеральных средств на выплату пособий на детей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Ингушетии задержки выплат пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет связаны с тем, что региону не хватило на это денег, заложенных федеральным центром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда республики.

Ранее ежемесячные пособия назначались вовремя, добавил представитель ведомства.

По его информации, в связи с возникшей ситуацией федеральное правительство внесло изменения в ранее принятое распоряжение о дополнительном выделении средств для этих целей. В Ингушетии ждут поступления этих денег и обещают погасить все долги по пособиям в ближайшее время.

Подобные проблемы возникли и в других регионах, отметил собеседник агентства. .

Как уточнил министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев, на текущий момент более 17 тысяч семей получают выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а это более 30 тысяч детей.

"Пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка, где выплачивается при 50 % - 5 750 рублей, при 75 % - 8 625 рублей, при 100% - 11 500 рублей", - сказал министр.

По его словам, ранее ежемесячные пособия назначались семьям, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, установленного на второй квартал предыдущего года, сейчас же доход сравнивается с прожиточным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой. К примеру, если при получении 75-процентного пособия среднедушевой доход семьи все еще не достигает регионального прожиточного минимума, равного 10 964 рублям, то идет 100-процентная выплата в сумме 11 500 рублей.