Ростуризм планирует ввести классификацию отелей по системе "все включено"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала гостиницы пройти обязательную классификацию, в ведомстве также рассчитывают запустить в 2022 году в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам "все включено" и "ультра все включено".

"Ростуризм рассчитывает в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты "все включено" и "ультра все включено". Это поможет туристам, выбирающим такие гостиницы, гарантированно получать определенный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе "все включено" работает 47 отелей, и каждый из них понимает эту систему по-своему", - сказала Догузова во время своего рабочего визита в Анапу.

Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию. Ростуризм, со своей стороны, усилит мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточит контроль за заявленным уровнем "звездности". По словам Догузовой, несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню классификации оказалось системной проблемой и вызвало недовольство туристов.

"То огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, и именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали люди, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория. Я думаю, бизнес видит прирост не только по количеству людей, но и по размеру среднего чека. Это люди, которые готовы тратить деньги на курорте, но они хотят за свои деньги получить достойный сервис", - сказала она.

Также глава Ростуризма отметила, что важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом.

"Мы не собираемся создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы бизнесу было выгоднее работать, чтобы расширить сезон", - резюмировала Догузова.

Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года она стала обязательной для всех гостиниц.