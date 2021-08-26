Подросток на мотоцикле сбил 4-летнего ребенка в Татарстане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в четверг.

"Авария произошла сегодня днем неподалеку от городского пляжа SunDale. Предварительно известно, что 16-летний подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего экстренно госпитализировали", - сказал Галиев.

Он уточнил, что на место происшествия выехал прокурор Набережных Челнов. Обстоятельства аварии устанавливаются.