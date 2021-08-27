Под Новороссийском ввели локальный режим ЧС из-за торпеды времен ВОВ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС ввели под Новороссийском (Краснодарский край) из-за обнаруженной в прибрежной зоне Черного моря торпеды времен Великой Отечественной войны, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В акватории Черного моря в районе села Мысхако в 17-20 метрах от берега обнаружена 1,5-тонная немецкая торпеда времен войны. Она находится на глубине нескольких метров. В связи с этим на части территории действует чрезвычайная ситуация локального характера", - сказал собеседник агентства.

По его данным, работы по обезвреживанию опасной находки запланированы на начало следующей недели.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.