Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Под Новороссийском ввели локальный режим ЧС из-за торпеды времен ВОВ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС ввели под Новороссийском (Краснодарский край) из-за обнаруженной в прибрежной зоне Черного моря торпеды времен Великой Отечественной войны, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В акватории Черного моря в районе села Мысхако в 17-20 метрах от берега обнаружена 1,5-тонная немецкая торпеда времен войны. Она находится на глубине нескольких метров. В связи с этим на части территории действует чрезвычайная ситуация локального характера", - сказал собеседник агентства.

По его данным, работы по обезвреживанию опасной находки запланированы на начало следующей недели.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Новороссийск Краснодарский край

Новости

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

По вине человека началось более 80% лесных пожаров в Свердловской области

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Что произошло за день: четверг, 26 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');