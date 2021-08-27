Прокуратура приостановила деятельность неонацистской группы "Невоград" в Петербурге

Надзорное ведомство просит суд признать движение экстремистским и запретить его

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прокуроры в Петербурге приостановили деятельность неонацистского движения "Невоград", участники которого причастны к экстремистским преступлениям.

"Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград", члены которых совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности", - сообщает в пятницу Генеральная прокуратура РФ.

Отмечается, что в различные периоды времени лидеры преступных групп - Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин, привлеченные правоохранительными органами к уголовной ответственности, пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях с целью возникновения повышенного общественного резонанса.

Прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административный иск о признании деятельности объединения экстремистской и ее запрете на территории РФ. До рассмотрения иска судом прокурор Петербурга приостановил деятельность "Невограда", чтобы не допустить совершения новых преступлений, уточнили в Генпрокуратуре.