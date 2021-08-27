Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Прокуратура приостановила деятельность неонацистской группы "Невоград" в Петербурге

Надзорное ведомство просит суд признать движение экстремистским и запретить его

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прокуроры в Петербурге приостановили деятельность неонацистского движения "Невоград", участники которого причастны к экстремистским преступлениям.

"Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград", члены которых совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности", - сообщает в пятницу Генеральная прокуратура РФ.

Отмечается, что в различные периоды времени лидеры преступных групп - Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин, привлеченные правоохранительными органами к уголовной ответственности, пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях с целью возникновения повышенного общественного резонанса.

Прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административный иск о признании деятельности объединения экстремистской и ее запрете на территории РФ. До рассмотрения иска судом прокурор Петербурга приостановил деятельность "Невограда", чтобы не допустить совершения новых преступлений, уточнили в Генпрокуратуре.

Петербург Генпрокуратура РФ

Новости

Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');