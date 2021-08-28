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Дело об осквернении памятника погибшим в ВОВ возбуждено в Кузбассе

К преступлению причастны дети 10 и 13 лет, ходом расследования интересовался глава СКР Бастрыкин

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело об осквернении в городе Белово памятника погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает СУ СКР по региону.

"При проведении первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий получена информация о лицах, причастных к преступлению. Ими оказались мальчики 10 и 13 лет, которые осквернили памятник воинам-беловчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, нецензурными надписями", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов).

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования уголовного дела, сказано в сообщении.

Кемеровская область СКР

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