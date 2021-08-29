Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери

Тилль Линдеманн Фото: Foto24/Gallo Images/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не выступит на фестивале "МакЛарин за Родину" в Твери из-за выданного ему сотрудниками правоохранительных органов предписания о соблюдении коронавирусных ограничений. Об этом сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.

"Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний", - написал Ларин на своей странице в соцсетях.

Согласно опубликованному уведомлению, 27 августа сотрудники правоохранительных органов вручили Линдеманну документы "предписывающие соблюдать законодательство РФ об ограничениях, связанных с антиковидными мерами".

Согласно документу, ему и его группе запрещено участвовать в фестивале "МакЛарин за Родину". Артист был предупрежден об административной и уголовной ответственности.

Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что представители правоохранительных органов во время ночного визита в отель в Завидово к Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

Самому Линдеманну ночью было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Фестиваль "МакЛарин за Родину" должен был пройти 29 августа в Твери.