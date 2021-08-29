Число жертв ДТП на Ставрополье увеличилось до шести

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, оказавшийся в числе пострадавших в автоаварии вечером в воскресенье в Ставропольском крае, скончался в больнице, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Таким образом, число жертв автоаварии достигло шести человек. Ранее сообщалось о пяти погибших.

В МЧС добавили, что второй пострадавший - годовалый ребенок - находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу Ставрополя.

По данным регионального управления ГИБДД, около 17:15 (мск) на 311 км автодороги "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды" водитель автомобиля Honda при обгоне выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с автомобилем Lada, затем с грузовым Suzuki и легковым Toyota.

Погибли водитель и пассажир автомобиля Lada, а также водитель и два пассажира автомобиля Honda. Кроме того, два пассажира из этой иномарки, в том числе годовалый ребенок, были доставлены в больницу.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по данному факту организована проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК РФ.