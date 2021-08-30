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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Жительница Кузбасса лишилась почти 2,5 млн руб. при попытке получить "компенсацию" от МММ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница города Юрга (Кемеровская область) - она в течение недели переводила деньги неизвестному, пообещавшему ей получить более 5 млн рублей от МММ, сообщает пресс-служба главка МВД по региону в понедельник; в результате женщина лишилась почти 2,5 млн рублей.

Дело квалифицировано по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник позвонил 48-летней женщине и предложил получить компенсации от МММ, которые ей якобы были положены.

"(Неизвестный) сообщил, что за ранее приобретенные акции МММ ей положена компенсация в сумме более 5 млн рублей. Для получения этих средств женщине необходимо было оплатить "услуги страхования, электронных переводов и проверок". В течение недели потерпевшая перечисляла деньги на указанные счета и в результате лишилась в общей сложности 2 370 000 рублей", - говорится в сообщении.

После того, как звонки прекратились, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность звонившего.

МММ было создано Сергеем Мавроди в 1989 году, в сентябре 1997 года оно было признано банкротом. По неофициальным данным, в результате его деятельности пострадали несколько миллионов человек, а нанесенный участникам ущерб оценивается приблизительно в $100 млн.

Кемеровская область МВД

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