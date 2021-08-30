Директора банка "Канский" будут судить по делу о хищении 600 млн рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Коммерческий банк "Канский", сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

По версии следствия, с июля 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемый вместе с другими работниками банка присвоил деньги 664 вкладчиков - более 550 млн рублей. Кроме того, в период с июня 2016 года по январь 2018 года они растратили имущество банка на сумму более 55 млн рублей.

Отмечается, что общий ущерб от преступной деятельности превысил 610 млн рублей. Часть похищенного имущества в размере 80 млн рублей переведена на счета подконтрольных одному из соучастников юридических лиц. Поступившие в эти организации деньги расходовались на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов.

На имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 69 млн рублей, потерпевшим выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Березовский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении шести участников преступной группы находятся в производстве следствия.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию банка "Канский" на осуществление банковских операций 13 декабря 2017 года. В сообщении ЦБ отмечалось, что "неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества". Оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств.

Позже Агентство страхования вкладов (АСВ) сообщило о выявлении фактов несанкционированного списания денежных средств со счетов физических лиц, а также операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы внесения или ее части. В частности, АСВ обнаружило приходные и расходные кассовые документы, не имеющие подписи вкладчика, выявило другие грубые нарушения порядка учета операций со вкладами.

13 февраля 2018 года Арбитражный суд Красноярского края по заявлению Банка России признал банк "Канский" банкротом. Конкурсным управляющим банка было назначено АСВ.

Банк "Канский" создан в ноябре 1990 года. Офисы банка располагались в Красноярске, Канске, Абакане, Новосибирске, Томске, Омске, Кемерово и Москве. По данным ЦБ, равными долями уставного капитала кредитной организации распоряжались Алексей Подсохин, Екатерина Иоакиманская, Ирина Андреева, Игорь Крюков, Алексей Бельский, Светлана Гаврилова, Наталья Колоколова, Антонина Мазаева, Катерина Еранцева и Александр Мушин.