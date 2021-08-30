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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пьяная женщина на Subaru сбила на обочине мать с ребенком в Красноярском крае

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Енисейске (Красноярский край), в котором пострадали двое пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в понедельник днем. 26-летняя женщина за рулем автомобиля Subaru Impreza не справилась с управлением. В результате машину занесло, она выехала на обочину, где в это время во встречном направлении шли 47-летняя женщина и ее 10-летний сын.

Пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения, освидетельствование показало 0,97 мг/л, говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Красноярский край ДТП

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