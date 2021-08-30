На пятом полуфинале конкурса "Цифровой прорыв" команды решат кейсы по цифровизации финансовой сферы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - 3-5 сентября пройдёт пятый полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Участники хакатона "Финансы, банкинг, страхование" смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов.

Цифровизации финансовой сферы посвящён пятый полуфинал 2021 года. Регистрация открыта до 29 августа. Команды будут решать задачи онлайн, а также в офлайн-коворкингах — ИТ-хабах. К работе Fintech-хакатона подключатся несколько десятков таких региональных точек.

Общий призовой фонд хакатона — 4,5 млн рублей. После победы в хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных органов, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.

На хакатоне представлены следующие задачи:

Кейс от Госкорпорации "Росатом": разработка системы для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки. Кейс от Министерства финансов РФ: разработка проекта российского инвестиционно-финансового хаба. Кейс от Accenture: разработка модуля аналитики для клиентов брокерской компании. Кейс от Balance Platform: система геймификации работы операторов колл-центра (верификаторов). Кейс от ВТБ: разработка "дорожной карты" мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста и разработка концепции по привлечению новых клиентов. Кейс от ПАО "Промсвязьбанк": разработка системы распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье. Кейс от Международного аэропорта Шереметьево: разработка платформы обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов. Кейс от Министерства финансов Республики Карелия: разработка аналитической системы для прогнозирования регионального бюджета.

Об особенностях хакатона рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров: "На этом хакатоне участников ждут 6 технологических и 2 управленческих кейса: в задачах от Министерства финансов РФ и ВТБ командам предстоит разработать не IT-решения, а "дорожные карты" и концепции. Поэтому ждём на хакатоне не только программистов, но и руководителей цифровой трансформации, управленцев и digital-стратегов".

Директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко отметил важность хакатона для цифровизации финансовой сферы: "Уровень проникновения финтех-услуг в России оценивается в 82%. При этом эксперты Ernst&Young называют Россию мировым лидером по вовлечённости населения в онлайн-переводы и платежи. Отрадно видеть такой успех российского финтеха, и надеюсь, что участники 5-го хакатона "Цифрового прорыва 2021" внесут свой вклад в дальнейшее развитие этой сферы".

Впереди ещё 3 полуфинала конкурса: "Общество. Качество жизни и социальная поддержка", "Транспорт и логистика", "Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех", а также финал конкурса, который состоится в декабре 2021 года.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: https://leadersofdigital.ru/. Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".