В Тюмени вынесли приговор заказчику и убийце владельца АЗС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу о заказном убийстве в 2015 году местного предпринимателя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, один из заказчиков убийства и исполнитель в зависимости от роли каждого признаны виновными по ряду статей УК РФ, в том числе по части 3 статьи 33 (организация убийства из корыстных побуждений) и пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное по найму).

Суд приговорил заказчика убийства к 10 годам колонии строгого режима, а исполнителя – к 16 годам и 6 месяцам. Кроме того, суд принял решение взыскать в пользу сына потерпевшего в качестве компенсации морального ущерба 2 млн рублей с исполнителя и 1 млн рублей – с заказчика.

Установлено, что в 2015 году обвиняемые решили организовать убийство компаньона, который, по их мнению, нарушил договоренность продать все заправки и распределить прибыль пополам.

Один из них подыскал киллера для совершения убийства.

"8 октября 2015 года в Тюмени на заднем дворе АЗС "Валерия К" был убит ее владелец, которого заказали партнеры по бизнесу за 4 млн рублей. Второй мужчина, находящийся неподалеку от предпринимателя, был ранен", - отмечается в сообщении.

После этого на основании подложных документов компаньоны зарегистрировали право собственности на долю нежилого помещения. Кроме того, в 2015 году они похитили у фирмы убитого около 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что еще один заказчик убийства в 2020 году по решению суда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.