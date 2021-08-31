Экс-менеджер "Магнита" Онищенко возглавит "Связной"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новым президентом сотового ритейлера "Связной" назначен Максим Онищенко, ранее работавший на различных должностях в компании "Магнит", говорится в сообщении "Связного".

Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента компании, покидает компанию и в ближайшей перспективе сосредоточится на собственных бизнес-проектах.

Как отмечается в сообщении, Максим Онищенко обладает более чем 15-летним стажем работы в крупнейших международных и российских компаниях на руководящих позициях. Он окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева по специальности "Автоматизация систем управления". С 2003 года работал в компании Procter&Gamble, где прошел путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до регионального управляющего.

В период с 2011 до 2018 года работал на различных должностях в компании "Магнит", в том числе управлял форматом розницы компании "Магнит Косметик". В последние же годы Онищенко возглавлял бизнес торговой сети "Табрис".

"Связной" – один из лидеров российского ритейла в сегменте высоких технологий. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России.