Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Полиция задержала похитителей тысячи ювелирных украшений из салона в Барнауле

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых жителей Омской области, которых подозревают в ограблении ювелирного салона в Барнауле в ночь на 9 июля, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Злоумышленники, вырезав сегмент стены торгового центра, проникли сначала в парикмахерскую, а после проломили гипсокартонную стену ювелирного магазина. С витрины они похитили более тысячи украшений на общую сумму свыше 4 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили, что налетчики после похищения украшений уехали на такси в Новосибирск, а оттуда – в Омскую область. Там при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых, еще одного – в Новосибирске.

Фигурантов дела арестовали, проверяется информация об их причастности к аналогичным преступлениям.

Омская область Барнаул

Новости

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

Оленевод неделю шел пешком в полицию сознаваться в тройном убийстве

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

Высокий риск смерти у пожилых сохраняется около полугода после перенесенного COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим

Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим

Из РФ выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье

Из РФ выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье

Космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');