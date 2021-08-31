Полиция задержала похитителей тысячи ювелирных украшений из салона в Барнауле

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых жителей Омской области, которых подозревают в ограблении ювелирного салона в Барнауле в ночь на 9 июля, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Злоумышленники, вырезав сегмент стены торгового центра, проникли сначала в парикмахерскую, а после проломили гипсокартонную стену ювелирного магазина. С витрины они похитили более тысячи украшений на общую сумму свыше 4 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили, что налетчики после похищения украшений уехали на такси в Новосибирск, а оттуда – в Омскую область. Там при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых, еще одного – в Новосибирске.

Фигурантов дела арестовали, проверяется информация об их причастности к аналогичным преступлениям.