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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Металлургов исключили из получателей экспортных субсидий через РЭЦ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые параметры распределения через "Российский экспортный центр" (РЭЦ) субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на транспортировку продукции на экспорт.

В постановление №496 внесены изменения, по которым на 50% распределяемых субсидий смогут претендовать предприятия машиностроения, на 30% - компании химического и лесопромышленного комплекса. Оставшиеся 20% будут распределены между другими отраслями.

Ранее 496-е постановление предполагало направление 48% общего объема предусмотренных к распределению субсидий в адрес машиностроителей, 45% - в адрес обрабатывающей промышленности в лице химического, металлургического и лесоперерабатывающего комплексов, оставшихся 7% - в адрес других отраслей, в том числе фармацевтической.

Исключение из получателей субсидий металлургических компаний в Минпромторге объясняли тем, что они смогут претендовать на получение аналогичных компенсаций через скидки РЖД.

Как указывало министерство в пояснительной записке к поправкам в постановление №496, такие скидки в адрес металлургов и производителей удобрений предусмотрены разрабатываемым в настоящее время постановлением правительства "Об утверждении правил предоставления ОАО "Российские железные дороги" субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на перевозку промышленной продукции железнодорожным транспортом".

"Одновременно с этим предлагаемыми изменениями вышеперечисленные отрасли промышленности исключаются из механизма инструмента поддержки, утвержденного постановлением №496", - отмечали в Минпромторге. Речь не только о металлургах, но и о производителях минеральных удобрений, они также перестанут получать субсидии через РЭЦ, отмечали в министерстве.

Получение субсидий лесопромышленниками, согласно принятым правительствам поправкам в правила распределения субсидий, будет увязано с динамикой цен на их продукцию: при росте цен в первом полугодии более чем на 30%, в следующем году в предоставлении субсидии будет отказано.

"В случае, если на последнюю календарную дату периода с 1 января по 30 июня года, в котором проводится конкурс, цена на продукцию лесопромышленного комплекса (по кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 4407, 4410, 4411, 4412) возросла в стоимостном выражении более чем на 30% по отношению к цене соответствующей продукции на 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса..., на основании решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации прием заявок и предоставление субсидий в отношении соответствующей продукции в очередном году не осуществляется", - говорится в постановлении.

"Суть демпферного механизма предоставления субсидий для лесопромышленной отрасли состоит в предоставлении субсидии только в том случае, если стоимость продукции отрасли не превысила установленные пороговые значения в течение первого полугодия. Одна из задач данной нормы состоит в ограничении поддержки транспортировки продукции лесопромышленной отрасли на внешние рынки", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Распределение субсидий на транспортировку отечественной продукции реализуется через РЭЦ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Механизм предполагает компенсацию до 80% фактически понесенных компаниями транспортных затрат в пределах установленных лимитов (не более 500 млн руб. в год), но не более 11% стоимости перевезенной продукции. Речь идет о расходах при перевозке продукции автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом (только для фармацевтической отрасли).

В 2020 году на эти цели было выделено 13 млрд рублей, сообщал Минпромторг. В этом году на субсидии на транспортировку в федеральном бюджете предусмотрено 18,6 млрд рублей, на 2022 год - 27,4 млрд рублей, на 2023 год - 28,8 млрд рублей.

Минпромторг РЖД РЭЦ

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