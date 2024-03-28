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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Власти сократят список экспортеров-получателей транспортных субсидий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме, предполагающей таргетированный подход, как ожидается, начнется с середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга. При новом подходе число получателей субсидий будет сокращено.

"Разрабатываем проект решения Минпромторга России. Ведомство ведет работу по переходу к более гибкому и таргетированному подходу в части оказания поддержки. Планируется исключение части кодов ТН ВЭД ЕАЭС из периметра господдержки: оно затронет только высокомаржинальные группы товаров", - отметили в министерстве.

Исключения не затронут "ряд важнейших экспортно ориентированных отраслей - например, машиностроение, фармацевтическую отрасль и лесопромышленный комплекс, т.е. наиболее высокопередельные", добавили в ведомстве

Объем финансирования транспортных субсидий на экспорт в 2024 году составит 17,76 млрд рублей (в 2023 году - 25,5 млрд рублей).

Субсидии на покрытие части логистических затрат предоставляются экспортерам через "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Согласно действующим правилам совокупный объем субсидий распределяется между отраслями следующим образом: 40% - на машиностроение, 30% на ЛПК, металлургию, минеральные удобрения, 30% - на фармацевтическую, химическую и прочие отрасли промышленности.

ЕАЭС Минпромторг РЭЦ
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