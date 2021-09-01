Глава новосибирского "Мираторга" заключен под стражу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Руководителя новосибирского дивизиона компании "Мираторг" Алексея Курдюкова заключили под стражу по подозрению в коррупции, сообщила пресс-служба "Мираторга".

Там отметили, что Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал у логистических фирм деньги - по 3% от месячного оборота - за увеличение объемов перевозок.

Отмечается, что проверка была инициирована службой безопасности ООО "ТК Мираторг" совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирску. Возбуждено дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

"Мираторг" занимает второе место в РФ по производству комбикормов - в прошлом году компания произвела 1,83 млн тонн комбикормов. Розничная сеть холдинга включает 102 торговые точки, в числе которых - супермаркеты и мясные лавки. Кроме того розничная сеть компании включает 16 бургерных. Распределительные центры "Мираторга" расположены в 15 городах. Автопарк превышает 2,7 тыс. единиц техники.