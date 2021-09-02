Сибирячку заподозрили в сборе денег на лечение выдуманной дочери

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области полицейские задержали 40-летнюю жительницу Чунского района, которая, как считают в полиции, в интернете выдавала себя за молодую мать тяжелобольной девочки и просила денег на лечение несуществующего ребенка, сообщили в пресс-центре МВД.

По данным полиции, она создавала на сайтах знакомств страницы, в которых публиковала фотографии другого человека - миловидной девушки - и заводила переписку с одинокими мужчинами.

"Спустя некоторое время аферистка сообщала новым знакомым, что от первого брака у нее осталась маленькая тяжелобольная дочь и ненавязчиво просила одолжить деньги на лечение. После получения финансовой помощи, женщина прекращала общение и удаляла свои аккаунты", - говорится в пресс-релизе.

По оценке следствия, за два года она так собрала больше 1,5 млн рублей, обманув нескольких жителей Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей.

Против нее возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК). При обыске у нее дома изъяли банковские и сим-карты, сотовые телефоны, ноутбук и другие улики. Она находится под домашним арестом.

"Кроме того, установлено, что подозреваемая не имеет несовершеннолетних детей", - отметили в МВД.