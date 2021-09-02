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Заявление о временной регистрации теперь можно подать на "Госуслугах"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цифровой сервис постановки граждан на учет по месту пребывания заработал на портале "Госуслуги", сообщили в пресс-службе МВД России в четверг.

"Посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) как гражданином, так и всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется. Теперь получить согласие собственника можно в электронном виде", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МВД сообщили, что для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале, также необходимо наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Готовое свидетельство с подписью поступит пользователю в личный кабинет на портале в виде электронного документа. "Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях", - отметили в министерстве.

Цифровой сервис, по данным МВД, уже доступен во всех субъектах России. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

В МВД отметили, что электронный сервис был разработан ведомством совместно с Минцифры России.

"Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы", - сказали в пресс-службе.

Как ожидается, данные изменения "будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета". По оценке экспертов МВД, таким образом удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

МВД РФ

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