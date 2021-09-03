За 5 лет на Северном Кавказе уничтожили 250 боевиков и 29 баз их подготовки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная группировка войск (сил) за пять провела на Северном Кавказе более 4 тыс. спецопераций, в ходе которых были уничтожены 250 боевиков и почти 30 баз их подготовки, сообщает Росгвардия в пятницу.

Кроме того, с 2016 по 2021 года было обнаружено 193 стоянки боевиков и 517 схронов, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве налажен интенсивный обмен опытом с антитеррористическими подразделениями других государств, в частности с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Казахстаном.

"Совместно с взаимодействующими органами регулярно проводятся учения антитеррористической направленности, отрабатывается применение подразделений и воинских частей при угрозе террористических актов в охраняемых ЗАТО и на важных государственных объектах", - сообщили в Росгвардии.

В День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) ведомством проводится всероссийская акция "Вместе против террора"

"Представители ведомства совместно с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями организуют для детей и молодежи мемориальные и учебно-методические мероприятия, посвященные памяти жертв террористических актов и воинов правопорядка, погибших при выполнении служебного долга", - рассказали в Росгвардии.

В целях антитеррористического просвещения населения сотрудники и военнослужащие ведомства напоминают гражданам о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, а также о необходимых мерах предосторожности в общественных местах.